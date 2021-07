Queen Elizabeth II. macht es sich im Freizeit-Look bequem

Ein strahlendes Lächeln der Queen sah man auch am Freitag, 2. Juli. Die Monarchin hatte sich mit Angela Merkel, 66, auf Schloss Windsor getroffen. Im floralen Kleid empfing die 95-Jährige die scheidende Bundeskanzlerin zur Privataudienz. Letztmals wurde Merkel von der Queen dort 2014 empfangen, im darauffolgenden Jahr reiste die Monarchin in die deutsche Landeshauptstadt Berlin. Den britischen Premierminister Boris Johnson, 57, hatte Merkel bei ihrem aktuellen Besuch in Grossbritannien, der wohl ihr letzter als amtierende Bundeskanzlerin sein wird, ebenfalls getroffen.