Queen Elizabeth II.: Neue Doku gewährt privaten Einblick in ihr Leben

«Sehr persönliche Seite» der Royals

Insgesamt soll es in der 75-minütigen Doku «Elizabeth: The Unseen Queen» vor allem um die Zeitspanne von der Geburt bis zu ihrer Krönung im Alter von 27 Jahren im Jahr 1953 gehen. Die Filmemacher sollen dafür über 400 Filmrollen, die sich im Privatbesitz der Royal Collection des British Film Institutes (BFI) befanden, und über 300 Reden der Queen ausgewertet haben. «Es ist ein aussergewöhnlicher Einblick in eine sehr persönliche Seite der königlichen Familie, die selten zu sehen ist, und es ist wunderbar, sie mit der Nation zu teilen, wenn wir ihr Platinjubiläum begehen», erklärt Simon Young, BBC-Chefredakteur für Geschichte, in einem Statement.