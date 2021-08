Gelernte Köchinnen und Köche können sich unterdessen als Sous Chef bewerben – also als Stellvertreter des Küchenchefs am Buckingham-Palast. Wer sein Können unter Beweis stellen möchte, muss laut Ausschreibung unter anderem bestrebt sein, jeden Tag den höchsten Ansprüchen zu genügen. Was man als Sous Chef bei den Royals verdienen kann, ist in der Ausschreibung nicht erwähnt. Dafür wird die Möglichkeit geboten, vor Ort zu wohnen, was sich allerdings auf die Bezahlung auswirkt.