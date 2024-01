Was Queen Elizabeth II. mit ihrer Abdankung zu tun hat

In den letzten Jahren musste Königin Margrethe von Dänemark sich ganz sicher öfter, als ihr lieb war, eingestehen, dass das Leben auch für sie endlich ist. Der Gehstock wurde zu einem stetigen Begleiter, erst recht seit ihrer Rücken-Operation Anfang 2023. Doch Probleme machten ihr die Begleiterscheinungen des Alters schon länger. Szenen wie die an Margrethes 82. Geburtstag auf dem Balkon von Schloss Amalienborg erinnerten stark an Queen Elizabeth II. († 96). Auch die britische Monarchie-Legende war die letzten Jahre ihres Lebens stark mobilitätseingeschränkt, konnte viele Termine nicht mehr persönlich wahrnehmen. Und: Margrethe und die Queen waren sehr gut befreundet. BUNTE.de-Royals-Expertin Larissa Jerger sieht einen Zusammenhang zwischen Queen Elizabeth II. und der Abdankung von Königin Margrethe von Dänemark: «Ich denke, Margrethe wollte einfach nicht vor den Augen der Welt immer gebrechlicher werden. Das hat etwas mit Stolz zu tun. Sie ist der festen Überzeugung, dass sie mit ihren zunehmenden körperlichen Einschränkungen nicht in vollem Umfang die Königin sein kann, die sie sein will. Sie möchte es ganz – oder gar nicht – machen. Sich nicht wie einst Queen Elizabeth II. immer häufiger von Charles III. (76) vertreten lassen. Insofern ist ihre Entscheidung, den Thron an Frederik abzugeben, nicht nur mutig, sondern auch vernünftig und von Weitsicht geprägt. Es ist eine Entscheidung für das Volk – denn darauf liegt ihr Fokus.»