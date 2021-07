Queen Elizabeth verbringt erste Sommerferien ohne Philip

Der Prinz hatte in Balmoral vom Tode seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), erfahren, aber auch vor 20 Jahren in Schottland seine spätere Ehefrau Kate kennengelernt. «Schottland ist die Quelle einiger meiner glücklichsten Erinnerungen, aber auch meiner traurigsten», erklärte William in einer Rede. Er habe auch mitbekommen, wie seine Grossmutter Elizabeth II. «jede Minute geniesse», die sie dort verbringe. Sein Vater Charles sei zudem «nie glücklicher», als wenn er durch die schottischen Berge wandere. Unter anderem auch an Grillfeste mit seinem Grossvater Philip könne er sich erinnern.