Queen sagt Weihnachtsessen mit der Familie ab

Einen Tag nach der Weihnachtsfeier wollte die Queen mit dem Helikopter nach Sandringham in Norfolk fliegen, wo sie wie üblich Weihnachten verbringen wird. Die engste Familie wird Heiligabend zu ihr stossen und am 25. Dezember traditionell zusammen die Messe in der St. Mary Magdalene Church besuchen. Es ist das erste Weihnachtsfest der Königin seit 73 Jahren ohne ihren im April im Alter von 99 Jahren verstorbenen Ehemann, Prinz Philip (1921-2021).