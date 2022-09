Die Rolle britischer Monarchen ist symbolisch, in politische Fragen mischen sie sich allgemein nicht ein. Wer in England aber demokratisch regieren will, braucht dennoch den Segen der Krone. So hat Queen Elizabeth II. (96) am Dienstag die 47-jährige Mary Elizabeth «Liz» Truss offiziell zur neuen Premierministerin ernannt. Die bisherige Aussenministerin wurde von der Monarchin sogleich auch mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.