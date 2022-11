Königsgemahlin Camilla (75) schliesst sich mit anderen Royals für einen guten Zweck zusammen. Am Montag empfing die Ehefrau von König Charles III. (74) in Clarence House Königin Rania von Jordanien (52) und Kronprinzessin Mary von Dänemark (50). Der Besuch fand vor einem Empfang von Camilla statt, der Medienberichten zufolge am Dienstag im Buckingham Palast in Verbindung mit der UN-Kampagne «16 Days of Activism» ausgerichtet wird.