König Charles verklagt Elon Musk wegen Mietrückständen

Vor etwas mehr als einem Jahr betrug das Vermögen des Südafrikaners noch rund 320 Milliarden Dollar (295 Milliarden Franken). Die «Times» kürte ihn zur «Person of the Year», die Tesla-Aktie kostete auf ihrem Höhepunkt 356 Franken. Dann folgte der Absturz, im Jahr 2022 verlor Tesla 700 Milliarden Dollar Börsenwert (645 Milliarden Franken). Dementsprechend schrumpfte das Vermögen von Elon Musk. Musk hat somit über dreimal so viel Geld verloren wie der bisherige Rekordhalter, der japanische Investor Masayoshi Son. Dessen Vermögens-Verlust betrug im Jahr 2000 «lediglich» 58 Milliarden Dollar (53 Milliarden Franken). Durch den Misserfolg hat Musk auch den Titel «Reichster Mensch der Welt» verloren. Den hält jetzt der Franzose Bernard Arnault (73, u.a. CEO von Louis Vuitton).