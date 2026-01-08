Respektlos! Elon Musk zieht Prinzessin Kate aus

Zudem fragen wir uns, ob die Nacktbilder von Kate deren Ehemann William zum Schreien und Brüllen bringen? Dass er derart die Contenance verliert, hat der Thronfolger dieser Tage selbst zugegeben. Das Geheimnis hinter Williams Schrei-Krämpfen lässt uns nicht nur wegen der aktuellen Temperaturen frösteln und bibbern. Und wir geben gerne zu: Der Briten-Thronfolger ist ein echt cooler Prinz! Über seine Schwägerin Kate würden wir das hingegen nicht sagen. Vielmehr fragen wir uns: «Welche Boshaftigkeit plant Meghan wohl für den 9. Januar?» Es ist der 44. Geburtstag ihrer Schwägerin Kate. In der Vergangenheit crashte die Gattin von Prinz Harry jeweils noch gern deren grossen Tag.