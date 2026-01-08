Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. People
  3. Royals
  4. Prinzessin Kate: Elon Musks Respektlosigkeit gegenüber der Royal
loading...
Wer meint, der Skandal um Bikini-Fotos der künftigen Briten-Queen sei nicht zu toppen, irrt gewaltig. Jetzt tauchen Bilder auf, die sie komplett entblösst zeigen. Selbst unsere «RoyalTea»-Experten Flavia und René sind entsetzt!  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Respektlos! Elon Musk zieht Prinzessin Kate aus

Bilder der füdliblutten Gattin des Briten-Thronfolgers sorgen für Entsetzen. Nicht nur im Königreich, auch bei unserem «RoyalTea»-Duo. Die Finger im Spiel hat Elon Musk – und den würde SI-Königshauskenner René Haenig dafür am liebsten auf den Mars schiessen.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Wer meint, der Skandal um Bikini-Fotos der künftigen Briten-Queen sei nicht zu toppen, irrt gewaltig. 2013 veröffentlichte das italienische Magazin «Chi» Paparazzi-Bilder der damaligen Herzogin in den Ferien auf der Karibikinsel Mustique. Jetzt aber tauchen Bilder auf, die Kate, die Prinzessin von Wales, sogar komplett entblösst zeigen. Die schmutzigen KI-Fakes stammen von Elon Musks Chatbot «Grok». Der Milliardär findets noch lustig. Doch unsere «RoyalTea»-Experten Flavia und René sind einfach nur entsetzt!

Zudem fragen wir uns, ob die Nacktbilder von Kate deren Ehemann William zum Schreien und Brüllen bringen? Dass er derart die Contenance verliert, hat der Thronfolger dieser Tage selbst zugegeben. Das Geheimnis hinter Williams Schrei-Krämpfen lässt uns nicht nur wegen der aktuellen Temperaturen frösteln und bibbern. Und wir geben gerne zu: Der Briten-Thronfolger ist ein echt cooler Prinz! Über seine Schwägerin Kate würden wir das hingegen nicht sagen. Vielmehr fragen wir uns: «Welche Boshaftigkeit plant Meghan wohl für den 9. Januar?» Es ist der 44. Geburtstag ihrer Schwägerin Kate. In der Vergangenheit crashte die Gattin von Prinz Harry jeweils noch gern deren grossen Tag. 

René Haerig, Ringier
René HaenigMehr erfahren
Von René Haenig vor 4 Minuten
Themen per E-Mail folgen