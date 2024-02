Im Interview mit «BBC Radio live 5» bestätigt Sunak nun, dass Charles zwar die Prognose Krebs erhalten habe, jedoch guter Dinge sei. Rishi Sunak betont zudem die Wichtigkeit von Charles Konversation über seine Erkrankung mit dem Volk, auch wenn man sich natürlich trotzdem um den Monarchen sorgt. «Er wird in unseren Gedanken und in unseren Gebeten sein. Viele Familien im ganzen Land, die dies hören, werden von der gleichen Sache betroffen sein und wissen, was es für jeden bedeutet. Wir werden ihm einfach beistehen und hoffen, dass wir das so schnell wie möglich hinter uns bringen», so der Premier.