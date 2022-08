Herzogin Kate (40) wird gemeinsam mit Tennis-Star Roger Federer (41) im September auf dem Tenniscourt stehen. Die Ehefrau von Prinz William (40) will für die Kinderhilfsorganisation Action for Children und die LTA Stiftung Gelder sammeln. An dem Charity-Tag haben zudem Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren die einmalige Chance, gegen Federer zu spielen.