Romantische Liebeserklärung von Mette-Marit an Haakon

Zeigt aber, was sie an ihrem Mann so liebt. In dem Video, dass sie zu den rührenden Worten stellt, sind zahlreiche Bilder Haakons mit den gemeinsamen Kindern und aus dem Familienalltag zu sehen. Demnach verbringt die Familie viel Zeit am und auf dem Meer, beim Reisen und mit Sport. Ausserdem bekommen die Fans des Paares einen Eindruck davon, wie liebevoll der Geburtstags-Papa mit seinen Kindern ist. Auf vielen Bildern kuschelt Haakon mit Ingrid Alexandra, Sverre Magnus oder Marius, Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung.