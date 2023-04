Charles III. – ein nahbarer König und Bilderbuch-Opa

Julia Melchior, wie hat Charles den Übergang vom ewigen Prinz von Wales zum Monarchen gemeistert?

Julia Melchior: Ich habe den Übergang als routiniert und unaufgeregt empfunden. Das hat gewiss auch damit zu tun, dass er auf diesen Tag vorbereitet war und dass er in den letzten zehn Jahren in der Regentschaft von Queen Elizabeth II. schon zahlreiche Aufgaben von seiner Mutter übernommen hat. Vom ersten Moment seiner Regentschaft an hat Charles ein Gefühl der Ruhe und Kontinuität vermittelt. Diese Botschaft steckte auch in seiner Ansprache an die Nation, die er am Tag nach dem Tod der Queen gehalten hat. Er war sehr staatsmännisch, als er darin ihr Versprechen zum Dienst an der Nation erneuert hat. Gleichzeitig ist er auch persönlich geworden. Das ist etwas, das Charles von seiner Mutter unterscheidet. Er ist menschlicher, wie ich finde. Selbstverständlich hat er in seiner Ansprache seine Frau Camilla und das Thronfolgerpaar William und Kate erwähnt, die mit dem Thronwechsel auch zu neuer Verantwortung gekommen sind. Andere Familienmitglieder spielen in so einem Moment aus staatlicher Sicht keine Rolle. Doch Charles hat in dieser Ansprache an die Nation auch seine Liebe zu seinem Sohn Harry und dessen Frau Meghan betont. Das war ungewöhnlich.