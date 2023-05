Wie sehr belastet der Harry-Meghan-Konflikt King Charles III.?

Nach dem Hin und Her bezüglich Harry und Meghans Teilnahme an der Krönung reist Harry nun allein aus den USA an und gleich nach der Zeremonie wieder ab. Wie finden Sie die Lösung?

Ich freue mich für Charles, dass auch sein zweiter Sohn bei der Krönung dabei ist. Es ist ein versöhnlicher Schritt. Der Tag ist der grosse Meilenstein in seinem Leben, zu dem Harry gehört. Ich glaube aber nicht, dass wir bei der Krönung Momente erleben werden, in die wir viel hineindeuten können. Der Fokus wird natürlich auf den Hauptakteuren liegen und da gehört Harry nicht dazu. Das Protokoll wird peinlich genau darauf achten, dass keine Bilder entstehen, die die Brüder oder Vater und Sohn in einer besonderen Situation zeigen. Alles wird dem geplanten Ablauf folgen. Und alle Beteiligten – auch Harry – sind Profi genug, um zu wissen, dass es an dem Tag nicht um Harry, sondern um den König geht.