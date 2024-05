Jetzt wurde ein neues Bildnis von Prinzessin Kate (41) erstellt. Doch auch das kommt beim Volk nicht besonders gut an. Für die neue Ausgabe des Magazins «Tatler», die am 30. Mai erscheint, liess sich die Zeitschrift etwas Besonderes einfallen und gab bei der von der britisch-sambischen Künstlerin Hannah Uzor (41) ein Gemälde der Prinzessin von Wales in Auftrag.