Royal-Lady Amelia Windsor sucht ihren Prinzen nun online

Sich nur auf ihren royalen Lorbeeren auszuruhen, kommt für Lady Amelia nicht infrage. Sie hat einen Abschluss in Italienisch von der Universität in Edinburgh in der Tasche, fokussiert sich vorerst allerdings auf ihre Karriere in der Modebranche: Sie ist als Model bei Storm Management unter Vertrag und hat bereits beachtliche Erfolge verbuchen können. So war sie 2016 auf dem Cover von «Tatler» und 2017 auf der japanischen «Vogue» zu sehen und lief an der Fashion Week in Mailand etwa für Dolce & Gabbana. Wenn sie selbst nicht auf dem Laufsteg zu sehen ist, wird sie als It-Girl nur allzu gerne als Gast für die Front Row eingeladen.