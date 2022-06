Royale Hut- und Knutschparade am Royal Ascot

Bei bestem Wetter holte der englische Adel gestern Dienstag (14. Juni 2022) wieder einmal seine schönsten und ausgefallensten Hüte aus dem Schrank und warf sich für Royal Ascot, das prestigeträchtigste Pferderennen des Landes, so richtig in Schale. Dem wiehernden Ruf der Rennpferde folgten Prinzessinnen und Herzoginnen und sogar ein Scheich aus Dubai – und wie so üblich war der gepflegte Rasen in Ascot auch von so manchem Starlet (oder denen, die es gerne wären) gesät.