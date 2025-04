Trotz mega Auftritt im pinkem Zuckerwatte-Fummel und 300'000-Franken-Collier am Rosenball in Monte-Carlo, bleibt Alexandra von Hannover langweilig wie «ein Schluck Wasser in der Kurve», schnödet Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler und sorgt damit für Schnappatmung beim SI-Königshaus-Kenner René Haenig. Ausserdem zerreissen wir uns in Folge 13 unseres Podcasts «RoyalTea» die Mäuler über einen königlich-republikanischen Partnertausch und verraten, welcher Fürst seit bald 20 Jahren auf seinem Thron hockt, pardon, sitzt.