Royals spenden Paddington-Bären an Kinderhilfsorganisation

So kam es, dass sich seit dem Tod der Queen die Paddington-Bären vor den königlichen Residenzen und an öffentlichen Trauerplätzen stapelten, wo sie trauernde Briten in Gedenken an die Queen abgelegt hatten. Hunderte Teddybären sind so vor dem Buckingham Palast, Schloss Windsor, im Green Park oder dem Hyde Park zusammengekommen.