Was für eine Woche: Nachdem unsere «RoyalTea»-Experten Flavia und René in ihrer letzten Podcast-Folge bekannt machten, dass sie von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) aus deren Instagram-Account geschmissen wurden, ging die Post ab. So titelte «Ekstrabladet», die grösste Boulevardzeitung des Landes «Chok i Norge: Journalister smidt ud af kronprinsessen» (zu deutsch: «Schock in Norwegen: Journalisten von der Kronprinzessin rausgeworfen»). Und auch andere Medien, wie etwa «Dagbladet» berichteten über das «Drama». Und die Kronprinzessin? Mette-Marit ist inzwischen zurückgerudert, zumindest ein kleines bisschen. «RoyalTea»-Expertin Flavia ist wieder drin im Insta von Mette-Marit. Nur bei Königshaus-Kenner René scheint sich die künftige Königin Norwegens noch etwas schwer zu tun. Sein Status lautet nach wie vor: «Angefragt».
Ausserdem widmen wir uns in dieser Woche Staffel 2 der Netflix-Serie «With Love, Meghan». Prinz Harry (40) sucht man darin vergebens. Und wir beleuchten die jüngste Veränderung bei William (43) und Kate (43). Die Prinzessin sorgt mit neuer Haarfarbe für Erstaunen und wir fragen uns «Muss sich Englands Thronfolger jetzt Sorgen machen?» Denn bekanntlich gilt bei Frauen ja der Spruch: «Ändert Frau ihre Frise, steckt dahinter meist 'ne Krise.» Wir gucken der Dänen-Dünen-Königin Mary (53) auf die Füsse, freuen uns auf eine bevorstehende Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein und die Krönung eines Königs.