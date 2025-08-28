Was für eine Woche: Nachdem unsere «RoyalTea»-Experten Flavia und René in ihrer letzten Podcast-Folge bekannt machten, dass sie von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) aus deren Instagram-Account geschmissen wurden, ging die Post ab. So titelte «Ekstrabladet», die grösste Boulevardzeitung des Landes «Chok i Norge: Journalister smidt ud af kronprinsessen» (zu deutsch: « Schock in Norwegen: Journalisten von der Kronprinzessin rausgeworfen»). Und auch andere Medien, wie etwa «Dagbladet» berichteten über das «Drama». Und die Kronprinzessin? Mette-Marit ist inzwischen zurückgerudert, zumindest ein kleines bisschen. «RoyalTea»-Expertin Flavia ist wieder drin im Insta von Mette-Marit. Nur bei Königshaus-Kenner René scheint sich die künftige Königin Norwegens noch etwas schwer zu tun. Sein Status lautet nach wie vor: «Angefragt».