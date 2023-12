Ruft Durek Verrett zu Exorzismus an Kindern auf?

Märtha Louise von Norwegen: Exorzismus-Skandal um ihren Schamanen

Bereits Anfang Dezember ludt «Shaman Durek», so der Künstlername von Märthas Verlobtem, ein Video auf Instagram hoch, in dem er dazu aufrief, «Geister davon ab[zu]halten, unsere Kinder zu quälen». Einigen Rezipienten des Videos schienen Dureks Worte in Richtung Exorzismus zu gehen. Darunter versteht man eine meist religiöse Praxis, um mit vermeintlichen Dämonen in Kontakt zu treten und diese zum Verlassen des Körpers zu bewegen. Das norwegische Blatt «VG» kritisiert Durek wie gewöhnlich hart – er habe «eine Grenze überschritten» und sei ein «Scharlatan».