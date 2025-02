Ruiniert Prinz Harry den 80. Geburtstag von Königin Camilla?

Prinz Harry bezeichnete Camilla als «gefährlich»

Vor allem in seiner Autobiografie «Spare» (deutscher Titel: «Reserve»), die Harry im Januar 2023 veröffentlichte, wurde deutlich, was er von seiner Stiefmutter Camilla hält. In einem CBS–Interview mit US–Journalist Anderson Cooper (57) zu seinem Buch erinnerte der 40–Jährige auch an ein Interview aus dem Jahr 1995, das seine Mutter, Prinzessin Diana (1961–1997), gab. Diana hatte Camilla darin als die «dritte Person in ihrer Ehe» bezeichnet. Der Herzog von Sussex erklärte, dass dies Camilla in einen «Bösewicht» verwandelte.