Sally Morgan bietet Dienste auf Onlyfans an

Morgan bezeichnet sie auf Onlyfans als «hellseherische Sexberaterin». Doch weshalb bietet sie ihre Gespräche ausgerechnet auf der ansonsten lediglich für Nacktheit bekannten Plattform an? Weil es an einem offenen Gesprächsraum für solch intime Themen mangle. Gemäss ihr gäbe es zwei Gründe, weshalb die meisten Beziehungen scheitern würden: Geld und Sex. «Allerdings gibt es nicht viele Orte, an denen sich Menschen wohlfühlen, über diese Dinge zu sprechen. Ich war schon immer sehr aufgeschlossen, daher höre ich gerne zu und gebe Ratschläge.» Dabei bleiben die Kleider auch bestimmt an, denn Ausziehen kommt für sie nicht in Frage.