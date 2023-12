Sarah Ferguson beim Weihnachtsgottesdienst der Royals dabei

Nach ihrem berühmt, berüchtigten «Zehenlutsch–Skandal» im Jahr 1992 wurde sie von der Teilnahme an der königlichen Feier ausgeschlossen. Damals wurde die Herzogin von York, nach der Trennung von Prinz Andrew, oben ohne in Südfrankreich abgelichtet, mit dabei ein US-Finanzberater der hingebungsvoll an ihren Zehen nuckelte. Doch diese Zeiten sind längst vergessen, Fergie hat sich rehabilitiert und längst wieder ein festes Mitglied am britischen Hof.