Genau darüber spricht, respektive schreibt, Ferguson in der englischen «Sun» nun selbst. «Ich dachte, mein Brustkrebs sei ein Todesurteil, aber ich bin der Beweis dafür, dass man eine Vorsorgeuntersuchung niemals auslassen sollte», beginnt sie ihren Artikel. «Wenn man erfährt, dass man Krebs hat, denkt man unwillkürlich, dass dies ein Todesurteil ist. Man denkt an die dunkelsten Orte und fragt sich, was vor einem liegt und wie man die Nachricht mit seiner Familie teilen soll.»