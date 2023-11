Sarah Ferguson ist jetzt Beziehungsratgeberin

Auch Alison und Dermot klinkten sich mit ins Gespräch ein und die 48-Jährige Hammond wies darauf hin, dass man sich nach der Hochzeit eben mehr Mühe geben müsse. Daraufhin fiel der Ex-Frau von Prinz Andrew eine weitere süsse Idee ein. «Und die liebevollen Notizen in der Tasche», sagte sie und erklärte weiter: «Ich liebe eine kleine Notiz in der Tasche. Ich liebe den Moment, in dem er oder sie plötzlich die Hand in die Tasche steckt und einen Liebesbrief sieht. Ich habe das immer gemacht.» Die Anruferin zeigte sich begeistert.