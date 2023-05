Wird Sarah Ferguson jetzt zur neuen Herzogin Meghan?

Immer wieder widmet sie sich verschiedenen Projekten, schrieb bereits Bücher und kündigte nun sogar einen Podcast an. Gemeinsam mit ihrer guten Freundin Sarah Jane Thompson, der Gründerin von First News, wird sie in «Tea Talks with the Duchess and Sarah» ab nächster Woche bei einer Tasse Tee über Gott und die Welt reden – und verspricht, dass sie dabei kein Blatt vor den Mund nehmen wird. «It's about time we spilled the tea», schreibt die Herzogin auf ihrem Instagram-Account zu einem Bild, welches den Podcast ankündigt. Der Ausdruck ist eine englische Art zu sagen: «Es ist Zeit, dass wir lästern» oder «Klartext reden» und passt zum «Tea Talks»-Podcast im Titel natürlich bestens.