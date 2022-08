In diese luxuriöse Nachbarschaft zieht Sarah Ferguson

Ihr neuer Wohnort wirft allerdings für viele die Frage auf: Wie kann sich die angeblich am Bankrott kratzende Sarah Ferguson eine fünf Millionen Pfund teure Villa leisten, umgerechnet 6 Millionen Franken? Andrew wird ihr dabei wohl kaum ausgeholfen haben, denn ihr Ex braucht selber jeden Rappen. Immerhin einigte er sich im Misshandlungsprozess gegen Virginia Guiffre aussergerichtlich auf eine Entschädigung von 12 Millionen Franken – um diese Summe bezahlen zu können, musste er sogar seinen Bruder Charles und seine Mutter, Queen Elizabeth II. (96) höchstpersönlich anpumpen. Auch sonst scheint sieht man bei Andrews Finanzen wohl eher schwarz – in Form von roten Zahlen. Ausserdem teilte eine Sprecherin Andrews mit Nachdruck mit, dass er nicht in den Kauf involviert gewesen sei.