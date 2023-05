Prinz Harry möchte angeblich die Krönung seines Vaters sowie den vierten Geburtstag seines Sohnes unter einen Hut bringen. Das will zumindest das britische Boulevardblatt «The Sun» erfahren haben. Ein Insider sagte dem Blatt zufolge: «Er wird innerhalb von 24 Stunden in Grossbritannien ein- und ausreisen.» Demnach besuche er nur den Krönungsgottesdienst. Die Zeitung spekuliert, dass der Herzog von Sussex nur zwei Stunden nach dem Ende der Zeremonie um 13 Uhr wieder in der Luft sein könnte. Nach einem etwa zehn Stunden langen Flug wäre er am frühen Abend Ortszeit in den USA.