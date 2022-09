Nach ihrem Tod gibt es nun einiges zu regeln – auch was die Umverteilung der Immobilien anbelangt. Der neue König, King Charles III. (73), wohnte bisher im Clarence House, welches innerhalb der Mauern des St. James Palastes in London steht. Als Monarch wird er aber wohl in den Buckingham Palast umziehen müssen – ganz so, wie es die Tradition will. Der grosse weisse Bau in London hat immerhin einiges zu bieten.