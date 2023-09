Bei einer Person ist es allerdings bereits bekannt, dass sie nicht mitfeiern wird: Graf Nikolai (24) wird seinem Cousin Christian vermutlich eine Abfuhr erteilen. Der Grund: Der Sohn von Christians Onkel Prinz Joachim (54) befindet sich derzeit auf einem Auslandssemester in Australien. «Ich wurde natürlich eingeladen, aber leider glaube ich nicht, dass ich teilnehmen kann, weil die Entfernung zwischen Australien und Dänemark so gross ist», erklärte der 24-Jährige in einem Interview mit dem Magazin «9 Honey».