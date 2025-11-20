Schockierend! So wurde Diana in den Wahnsinn getrieben

Wie eine Bombe schlug die BBC-Doku «An Interview with H.R.H. the Princess of Wales» vor 30 Jahren am 20. November 1995 ein. Auf den Tag genau erscheint jetzt das neue Enthüllungsbuch «Dianarama – Der Verrat an Prinzessin Diana». Andy Webb, einst selbst BBC-Journalist, deckt darin auf, wie und von wem die «Königin der Herzen» systematisch in den Wahnsinn getrieben wurde. Das «RoyalTea»-Expertenduo kennt die grausamen Details: Es geht um gefälschte Zahlungsbelege, eine mutmassliche Abtreibung des damaligen Kindermädchens von Prinz William und seinem Bruder Harry sowie um eine angeblich intime Beziehung von Prinz Charles, dem heutigen Briten-König, zu eben diesem Kindermädchen.