Schwangere Prinzessin Eugenie wohnt wieder bei ihren Eltern

Nun sagt Omid Scobie, Royal-Experte und Autor des Buches «Finding Freedom» in seinem Podcast «The HeirPod» allerdings, Prinzessin Eugenie sei noch vor Weihnachten wieder zuhause eingezogen. Mit «zuhause» meint er die Royal Lodge, in der Prinzessin Eugenie aufgewachsen ist und wo ihre geschiedenen Eltern Prinz Andrew, 60, und Sarah Ferguson, 61, noch immer Tür an Tür wohnen.