Schwarzärgern über Blaublüter Harry

Hat der Jüngste von Grossbritanniens Königs Charles III. in seinem Visumantrag bei der Drogenfrage gelogen oder nicht? Auf richterliche Anordnung wurden in der Nacht auf Mittwoch die Dokumente dazu veröffentlich. Der Supergau: Die entsprechenden Passagen in den über 80 Seiten sind alle geschwärzt – genauso wie die Antwort, die Aufschluss über seinen Status in den USA gibt. Zu sehen ist einfach: Nix! Nicht nur darüber regt sich unser Royal-Experten-Duo Flavia Schlittler vom Blick und René Haenig von der Schweizer Illustrierten auf. Ausserdem beleuchten sie einem «Voodoo»-Kult von Thronfolger William und tratschen über Lack und Leder im spanischen Königshaus.

Carlo Lardi