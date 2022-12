Es ist ein schwarzer Tag für das britische Königshaus

Die ersten drei Folgen scheinen es bereits in sich zu haben, aber man darf trotzdem gespannt sein, was die letzten Folgen nächste Woche bringen. Immerhin war der erste Trailer für die Serie auch erst einmal harmlos, zeigte vor allem die Lovestory von dem Prinzen und der Schauspielerin – fast wie im Märchen. Ausgehend vom zweiten Trailer, der sehr viel angriffslustiger wirkte und endgültig als Kriegserklärung an das britische Königshaus angesehen wurde, könnte man annehmen, dass auch der zweite Teil der Serie sehr viel mehr Dynamit in sich hat.