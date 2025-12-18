Schweden-Prinzessin drohte die Sex-Sklaverei

Als am 13. Juni 2015 die damals noch Bürgerliche Sofia Hellqvist (41) Schwedens Prinz Carl Philip (46) das Ja-Wort gab, erfüllte sich für die heute vierfache Mutter ein Märchen. Wie knapp sie einer möglichen Horrorgeschichte entgangen ist, kann man nur erahnen. Denn das ehemalige Glamour-Model traf zehn Jahre vor ihrer Traumhochzeit mehrfach den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019). Wollte das millionenschwere Monster auch die schöne Schweden-Prinzessin zu seiner Sex-Sklavin machen? Nur schon der Gedanke lässt unsere Royal-Experten Flavia und René erstarren.
Was weiss Sofias heutiger Ehemann Prinz Carl Philip von dem, was seine Frau damals durchmachte? Und wie zudringlich wurde der Sex-Grüsel damals wirklich? Ausserdem haben wir uns die Krebs-Video-Botschaft von Grossbritanniens König Charles III. (77) genauer angeschaut und welche versteckten Signale der Monarch darin aussendet – und wir verraten den fiesen Plan seiner Ex-Schwägerin Sarah «Fergie» Ferguson (66).