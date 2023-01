Wird Prinzessin Estelle die letzte Königin von Schweden?

Doch allen kritischen Stimmen zum Trotz dürfen sich die europäischen Königshäuser auch einer grossen Beliebtheit erfreuen – zumindest unter den Monarchieanhängern. In Schweden sitzt aktuell König Carl Gustaf auf dem Thron, seine älteste Tochter Kronprinzessin Victoria wird ihm folgen – und danach sollte dann Prinzessin Estelle das Zepter übernehmen. Und in diesem Jahr stehen in Schweden auch erst einmal grosse Feierlichkeiten an: König Carl Gustaf darf sein 50. Thronjubiläum angehen.