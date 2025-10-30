«Seine Menüwünsche waren respektlos»

Prinz William (43) dürfte aktuell wirklich genug mit den negativen Schlagzeilen rund um seine Familie um die Ohren haben. Doch nun kommt auch er noch in die Schusslinie – wegen Essenswünschen. Es geht um seine Menüwünsche bei der Verleihung des britischen Earthshot Prize, den er 2021 durch seine Stiftung The Royal Foundation ins Leben rief. Die Preisverleihung findet dieses Jahr zum fünften Mal statt. Am 5. November erhalten fünf Gewinner und Gewinnerinnen für ihre Beiträge zum Umweltschutz jeweils eine Million Pfund – umgerechnet sind das knapp über eine Million Schweizer Franken.