Nikolai von Dänemark ist jetzt kein Prinz mehr

Doch statt sich nur auf die negativen Seiten zu konzentrieren, sieht Jensen in der Situation auch einen Silberstreifen am Horizont. Denn jetzt, da Margrethes Enkel keine Mitglieder des Königshauses mehr sind, könnten sie sagen, was sie wollen, wie «Gala» den Experten zitiert. Nikolai hat damit nun den Anfang gemacht, doch Jensen vermutet, dass da «noch viel mehr kommen» könnte. Und vielleicht hat die Situation ja doch etwas Gutes, denn jetzt sind Nikolai, Felix, Henrik und Athena nicht mehr an royale Pflichten gebunden und können ihr Leben freier entscheiden, als es ihnen bisher möglich gewesen wäre. Aber noch scheint zumindest Nikolai nicht bereit dazu, die Angelegenheit von diesem Blickwinkel aus zu betrachten und muss sich erst einmal mit seinem neuen Titel – und möglicherweise seiner neuen Freiheit – anfreunden.