Zur Erinnerung: So sah Archie noch vor einem Jahr aus, als Harry und Meghan ein offizielles Weihnachtsfoto von ihrer kleinen Familie zeigten. Zu diesem Zeitpunkt hat Archie zwar bereits die Locken, aber die Haare sind noch rot. Diese Weihnachten bekommt Archie also von der Natur eine neue Haarfarbe – wie es bei Kindern nun einmal so oft passiert, dass ihre Haare über die Zeit nachdunkeln.