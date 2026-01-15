Sexgrüsel Andrew wird immer erbärmlicher

Nachdem er nicht nur all seine royalen Titel, sondern auch den Schlüssel zu seiner feudalen Residenz, der Royal Lodge im Windsor Park abgeben musste, sucht der zum Bürgerlichen degradierte Andrew Mountbatten-Windsor nach immer neuen Schuldigen. Jetzt macht er für seine Demütigung am britischen Königshaus Prinzessin Kate verantwortlich. Für ihn ist sie als mächtige Strippenzieherin im Hintergrund die «böse Hexe». Wie stark ist Kate's Einfluss auf royale Entscheidungen? Darüber streiten sich unsere «RoyalTea»-Experten Flavia und René trefflich.