Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. People
  3. Royals
  4. Sexgrüsel-Andrew bewirft Kate mit Dreck
loading...
Der britische Ex-Prinz hat eine neue Schuldige für seine Demütigung gefunden: Er macht Prinzessin Kate als mächtige Strippenzieherin im Hintergrund für seinen tiefen Fall dem Königshaus verantwortlich.  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Sexgrüsel Andrew wird immer erbärmlicher

Der am britischen Hof in Ungnade gefallene Ex-Prinz und Bruder des Königs wirft jetzt mit Dreck nach Prinzessin Kate. Das regt auch unser «RoyalTea»-Duo mächtig auf.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Nachdem er nicht nur all seine royalen Titel, sondern auch den Schlüssel zu seiner feudalen Residenz, der Royal Lodge im Windsor Park abgeben musste, sucht der zum Bürgerlichen degradierte Andrew Mountbatten-Windsor nach immer neuen Schuldigen. Jetzt macht er für seine Demütigung am britischen Königshaus Prinzessin Kate verantwortlich. Für ihn ist sie als mächtige Strippenzieherin im Hintergrund die «böse Hexe». Wie stark ist Kate's Einfluss auf royale Entscheidungen? Darüber streiten sich unsere «RoyalTea»-Experten Flavia und René trefflich.

Ausserdem werfen wir einen Blick auf die jüngste Abzock-Masche von Herzogin Meghan. Prinz Harrys Gattin verdient jetzt fett mit Leder, Honig und Pfefferminztee. Und wir reden über König Charles III., der seinem Jüngsten Harry ein überraschendes Angebot unterbreitet hat. Also: Hört rein und staunt!

René Haerig, Ringier
René HaenigMehr erfahren
Von René Haenig vor 8 Minuten
Themen per E-Mail folgen