Keine Blumen von Prinz William zum Valentinstag?

Wie die «Bunte» schreibt, soll es in Leeds auch zu einer amüsanten Begegnung mit einem Blumenverkäufer gekommen sein. Dieser überreichte der dreifachen Mutter bei ihrer Ankunft einen Strauss Hyazinthen und traute sich sogar, die Prinzessin zu fragen, ob sie denn von ihrem Gatten und Thronfolger, Prinz William (40) zum Valentinstag am 14. Februar ebenfalls Blumen bekommen würde. Eine Frage, die Kate zum Schmunzeln brachte. «Ich glaube nicht, dass er das machen wird», so ihre Antwort.