So war mein «Treffen» mit Harry und Meghan

Die Fans sind aufgeregt

Die Fans von Harry und Meghan warten gespannt an der Absperrung auf die Ankunft ihrer royalen Idole. Ich versuche, mit einigen von ihnen zu sprechen, doch die meisten wollen lieber England-Fänchen schwenken, als Auskunft zu geben. Drei Teenie-Mädchen stehen am Rand und lehnen Fragen lächeln ab – das erinnert mich irgendwie an die Mitteilung, dass Harry bei der späteren Pressekonferenz in der Merkur Arena keine Fragen beantworten möchte. Eines der Mädchen hat einen Blumenstrauss in der Hand und ich frage ganz nebenbei – als hätte ich akzeptiert, dass sie nicht mit mir reden möchten – ob die Blumen für Meghan seien. Sie bestätigt und ich habe doch noch eine Antwort auf ihr heraus bekommen. Na, wenn mein Glück bei der Pressekonferenz anhält, kann ich vielleicht doch noch genauso geschickt aus Harry eine Antwort herauskitzeln. Abwarten.