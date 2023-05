SI Royal-Experte verrät alles zur Krönung von King Charles

Wer ist der Mann, der morgen in einer riesigen Zeremonie zum König des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland, sowie des Commonwealth gekrönt wird? Wie tickt King Charles III. (74) und was für ein Monarch wird er sein? Was erwartet uns bei der Zeremonie in der Westminster Abbey, was für eine Krone wird man Charles aufsetzen und wie wird Camilla ins Amt der Queen gehoben?