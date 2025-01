Sichert sich Herzogin Meghan im Fall einer Scheidung schon ab?

Es scheint besser denn je zu laufen

Fans der Ex-Royals müssen aber laut einem anderen Insider, der sich in der Reportage der «Vanity Fair» zu Wort meldet, keine Angst haben, dass die Ehe des Paars vor dem Aus steht. «Sie sind so heiss aufeinander», sagt eine Quelle, die mit Harry und Meghan eng zusammengearbeitet hat. Und zwar wohl so sehr, dass sie die Menschen um sich herum manchmal beinahe in Verlegenheit bringen, da sie so innig miteinander seien.