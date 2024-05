Auch auf Elisabeth von Belgien wartet die Aufarbeitung einer noch grösseren Last aus der Kolonialzeit. Ihr Vorfahre Leopold II. selbst hatte noch die Privatkolonie Belgisch-Kongo gegründet. Dass die Kronprinzessin in Oxford Geschichte und Politik studiert, dürfte keine zufällige Entscheidung sein. Elisabeth könnte die Geschichte des Landes und insbesondere die Rolle der Königsfamilie in Verbindung mit der Kolonialzeit aufarbeiten und so der belgischen Monarchie wieder glaubhaft zu mehr Glanz verhelfen.