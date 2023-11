Sie bringt Humor in den Palast

Sie gilt als «schönste Kronprinzessin Europas»: Leonor von Spanien. Jetzt ist die Thronfolgerin volljährig, sie feierte am 31. Oktober ihren 18. Geburtstag. Grosse Party? Fehlanzeige – die Pflicht ruft! Denn die Kronprinzessin leistet an diesem Tag einen besonderen Treueeid vor dem Parlament. Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, Fürstin von Asturien – so ihr offizieller Name und Titel –, verspricht unter den Augen der Abgeordneten: «Ich schwöre, mein Amt gewissenhaft auszuüben, die Verfassung und die Gesetze zu wahren, die Rechte der Bürger und der autonomen Gemeinschaften zu achten und dem König die Treue zu halten.»