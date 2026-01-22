Am Abschluss des Prozesstages wurde Prinz Harry im Zeugenstand besonders emotional. Er sagte, sein Leben sei seit seiner Teenager–Zeit «zum Abschuss freigegeben» gewesen. Um Auflage und Klicks zu generieren, habe die Presse jeden Aspekt seines Privatlebens durchleuchtet. Er empfinde als als «ekelerregend», im Gerichtssaal zu sitzen und sich anhören zu müssen, wie die Gegenseite «behauptet, dass ich kein Recht auf Privatsphäre besitze». «Sie verfolgen mich immer noch, sie haben das Leben meiner Frau zur Hölle gemacht», sagte er mit zitternder Stimme.