Weisses Haus: Wichtig, Privatsphäre zu respektieren

Auch das Weisse Haus sprach seine Anteilnahme aus. Man sei in Gedanken bei der Prinzessin, ihrer Familie und ihren Freunden, erklärte Joe Bidens (81) Sprecherin Karine Jean-Pierre (49) am Freitag in Washington (USA). «Und natürlich wünschen wir ihr eine vollständige Genesung.» Es sei nun besonders wichtig, ihre Privatsphäre zu respektieren, so Jean-Pierre.